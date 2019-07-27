عقب الهجوم على السبسي.. رئيس الحكومة التونسي يقرر منع وجدي غنيم من دخول البلاد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد منع الإخواني وجدى غنيم من دخول تونس مرة أخرى، وذلك ردًا على ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكد المتحدث بإسم الحكومة التونسية إياد الدهماني فى تصريحات لوكالة تونس للأنباء، إن “رئيس الحكومة يعتبر ما صدر عن غنيم سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة ليس للرئيس الراحل فقط، بل للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي”.

وكان غنيم قد تهجم بشدة الخميس في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك على الرئيس الراحل قايد السبسي ناعتا إياه بأنه “عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته”، وفق زعمه.