عقب مغادرة ترامب.. سقوط قذائف بمحيط سفارة أمريكا بالعراق

ذكرت مصادر محلية عراقية صباح، اليوم الخميس، أن قذائف سقطت قرب مقر السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد .

سماع دوى انفجار عنيف

وقالت المصادر، لقناة العربية الإخبارية، إن صفارات الإنذار أطلقت فى المنطقة الخضراء بالقرب من مقر السفارة الأمريكية فى العاصمة بغداد بعد سماع دوى انفجار عنيف فيها، إثر سقوط قذائف .

ترامب برفقة زوجته ميلانيا في العراق

ويأتى ذلك بالتزامن مع مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفقة زوجته ميلانيا، العراق، إثر زيارة خاطفة لم يعلن عنها من قبل استمرت 3 ساعات ونصف الساعة، حيث أكد خلال زيارته القصيرة لقاعدة الأسد الجوية أن الولايات المتحدة تخوض معارك نيابة عن دول أخرى منذ فترة طويلة، مضيفاً أن تنظيم داعش هزم بشكل كامل تقريبًا.

محاولة اغتيال ترامب

اعترف رجل من ولاية نورث داكوتا بأنه سرق رافعة شوكية كان ينوي استخدامها في “قلب” سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقبض عليه ثم قتله.

وكانت السلطات اعتقلت جريجوري لي لينجانج، البالغ من العمر 42 عاما، في سبتمبر 2017 لسرقة الرافعة الشوكية ومحاولة قيادتها واختراق موكب لترامب أثناء زيارته للولاية من أجل الترويج لقانون الضريبة.

وزعمت مساعدة الادعاء الأمريكي براندي ساس راسل أن الرجل “كان ينوي الوصول إلى سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأميركي وقلبها رأسا على عقب ثم الوصول إلى الرئيس واغتياله”.

وتمكن جريجوري من الهرب من موقع الموكب بعد أن علقت الرافعة الشوكية في منطقة محصورة، لكن عناصر الشرطة تمكنوا من تعقبه وملاحقته والقبض عليه.

محاولة قلب سيارة الليموزين

وقبل محاولة قلب سيارة الليموزين، أشعل غريغوري الحرائق في محل الصيانة التابع لبلدية بسمارك، وفي مكتب الإصلاح والتأهيل التابع للولاية، وهي جرائم اعترف بارتكابها أيضا.

وأصدرت المحكمة عليه حكما بالسجن 10 سنوات في تهم الحرائق فقط، كما صدر عليه حكمان بالسجن كلا منهما بخمس سنوات لسرقة الرافعة الشوكية ولسرقة أخرى. ومن غير المتوقع الإفراج عنه قبل العام 2038.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم عليه في محاولة الاغتيال في فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأشار الرجل إلى أنه يعاني من مرضين نفسيين هما اضطراب نقص الانتباه، مع فرط النشاط والثنائية القطبية.

وكالات