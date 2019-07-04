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عكاشة: ما يدور على الأرض العربية نتاج لخطة عالمية تًديرها العائلات المالية الأربعة

4 يوليو، 2019
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كشف الإعقال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كل ما يدور على الأرض العربية هو نتاج لخطة عالمية تديرها العائلات المالية الأربعة، فهم الذين يصنعون ويتحكمون في السياسة العالمية.

وأشار “عكاشة”، خلال برنامج “مصر اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، إلى أن هذه العائلات استطاعت منذ القرن الـ 17 وحتى 2019 أن تبني مؤسسات مالية تمتلك من خلالها أغلب مؤسسات الأرض.

وأكد أن القوى الكبري كروسيا وأمريكا والصين يتحكمون في سياسة الأرض ظاهريا، بينما العائلات المالية الأربعة هى من تدير تلك السياسات.لامي توفيق عكاشة، إن كل ما يدور على الأرض العربية هو نتاج لخطة عالمية تديرها العائلات المالية الأربعة، فهم الذين يصنعون ويتحكمون في السياسة العالمية.

وأشار “عكاشة”، خلال برنامج “مصر اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، إلى أن هذه العائلات استطاعت منذ القرن الـ 17 وحتى 2019 أن تبني مؤسسات مالية تمتلك من خلالها أغلب مؤسسات الأرض.

وأكد أن القوى الكبري كروسيا وأمريكا والصين يتحكمون في سياسة الأرض ظاهريا، بينما العائلات المالية الأربعة هى من تدير تلك السياسات.

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