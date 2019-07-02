محافظات

علي ابو دوله نائب بني سويف يحقق مشروعات كبيرة لدائرته

3 يوليو، 2019
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 كتب محمد طارق

التقى  الناءب على ابو دولة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وتم بحث عدة مشروعات خدمية بالمدينة أبرزها ..الإسراع فى طرح المدرسة الثانوية الصناعية بالجبل الغربى بكوم الرمل وخاصة انا الناءب أنهى مشكلة المحول الكهربائى وتم بالفعل التوصيل ..وتم الاتصال بمدير هيئة الأبنية وتعهد بسرعة إجراءات الطرح.
وكذلك مناقشة الاعتمادات المالية الخاصة بمدرسة شنرا الثانوية الفنية وتم مخاطبة وزير التعليم ووزيرة التخطيط.
وتم مناقشة معهد التمريض وتم تكليف السكرتير العام بانهاء الأمر مع وكيل الوزارة.
وكذلك مناقشة المدرسة الفكرية وتم التكليف بتشكيل لجنة من مجلس المدينة لتنفيذ قرار الإزالة
وكذلك تم مناقشة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى الفنت وتلت ودلهانس والإسراع فى إنهاء إجراءات تنفيذ الصرف الصحى الجديد بالقرى التى تم ادراجها .
وتقدم الناءب بمذكرة لتوفير دعم استثناءى لرصف طرق متهالكة بالمدينة والقرى ..

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