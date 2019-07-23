علي ايوب يكشف اسباب اهدار المال في مركز شباب الجزيرة

يواصل علي ايوب مدير مركز ابن ايوب كشف وقائع الفساد فى مركز شباب الجزيرة وقال نصا ..

قيام وزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عبدالعزيز بالتعاقد مع شركة مايكروسوفت لتشغيل مبنى الأنشطة والسماح لهم بوضع إعلان بإسم الشركة على الرغم من عدم سداد قيمة حق الإعلان للمركز وقد ورد ذلك فى بنود المخالفات التى رصدها وأوردها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى أكد أن المبنى خالى تماما من أى نشاط !!

يعنى إعلان ببلاش وبتعاقد مابين الوزير والشركة دون مليم واحد يدخل خزانة المركز !!

بما يشكل جريمة تربح وإهدار مال عام يحاسب عليهما القانون ولابد من المساءلة القانونية للوزير السابق !!