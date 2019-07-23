أخبار مصر

علي ايوب يكشف فساد للركب في مركز شباب الجزيرة

23 يوليو، 2019
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كشف علي ايوب مدير مركز ابن ايوب للدفاع عن فساد للركب بمركز شباب الجزيرة حيث قال نصا ..من وقائع الفساد فى مركز شباب الجزيرة
عدم إستغلال قاعة الأفراح وتشغيلها لمدة تزيد عن عام كامل بعد أن كانت مؤجرة لمؤسسة جابر العسكرى بمبلغ ٧٠ ألف جنيه مصرى شهريا وكان بداية التعاقد ٦٦ ألف جنيه لمدة سبع سنوات وقام المستأجر بتشغيلها منذ بداية ٢٠١٦ وحتى نهاية ٢٠١٧ ثم تركها وأكتفت إدارة المركز بمصادرة التأمين بما يمثل ذلك جريمة إهدار مال عام !!
لم يقف الأمر عند هذا الحد ولكن وزارة الشباب والرياضة تعاقدت مع تيوليب ق . م لإدارة وأنتفاع وتشغيل القاعة لمدة سبع سنوات ولم يتم التنفيذ وكمان تيوليب ستتقاضى أموال من المركز نظير الإدارة على الرغم من إنتفاع تيوليب بالقاعة بما يهدر أيضا ٧٠ ألف جنيه شهريا وحرمان الصندوق المالى الخاص بالمركز من هذا الدخل الشهرى ولم يكشف عن هذا التعاقد الذى تم فى السر ولا نعلم كم ستتقاضى تيوليب شهريا نظير إدارتها وتشغيلها للقاعة !!

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