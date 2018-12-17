توك شوعاجل

عمرو أديب يفتح النار على أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر

18 ديسمبر، 2018
36 أقل من دقيقة
عمرو أديب يفتح النار على أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر

عمرو أديب يفتح النار على أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر

انفعل الإعلامي عمرو أديب، لنشر شخص من العائلة الحاكمة في قطر يدعى سحيم آل تاني تغريدة عن الشيخ زايد، قائلا: “من أنت، واللي هيقرب من الشيخ زايد مش هنسكت”.
وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الإثنين: “ده خيره على العالم العربي كله، يعني لو الأمير تميم مات هقول راح في ستين داهية أكيد مينفعش ايه الهيستريا اللي حصلت في الشعب القطري”.
وتابع: “هى دي أخلاق العائلة الحاكمة في قطر، ايه سبب الحرقان ده”، مطالبا سحيم آل تاني بحذف التغريدة، داعيا مستخدمي تويتر تقديم بلاغ في صاحب “التويتة”، مستطردا: “مش فاضل غير شبه الجزيرة دي”.

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