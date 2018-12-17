عمرو أديب يفتح النار على أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر

انفعل الإعلامي عمرو أديب، لنشر شخص من العائلة الحاكمة في قطر يدعى سحيم آل تاني تغريدة عن الشيخ زايد، قائلا: “من أنت، واللي هيقرب من الشيخ زايد مش هنسكت”.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الإثنين: “ده خيره على العالم العربي كله، يعني لو الأمير تميم مات هقول راح في ستين داهية أكيد مينفعش ايه الهيستريا اللي حصلت في الشعب القطري”.

وتابع: “هى دي أخلاق العائلة الحاكمة في قطر، ايه سبب الحرقان ده”، مطالبا سحيم آل تاني بحذف التغريدة، داعيا مستخدمي تويتر تقديم بلاغ في صاحب “التويتة”، مستطردا: “مش فاضل غير شبه الجزيرة دي”.