عملاق التلاوة فضيلة القارىء الشيخ السيد مرسال صوت من الجنة

كتب : سعيد شتا

ولد فضيلة الشيخ القارىء السيد مرسال بقرية ام حكيم بمركز شبراخيت ٧ يوليو ١٩٤٥ وتميز بصوت من الذهب او صوت من الجنة كما يشتهر بذلك يجيد المقامات الموسيقية ويتنقل بينها خلال تلاوته فى عذوبة وسهولة ويسر واضح الاحرف والكلمات متدبرا حتى البكاء يجعلك فى حالة ايمانية كبيرة علم العديد من مشاهير القراء

حفظ معلم الاجيال فضيلة القارىء الشيخ مرسال القراءن الكريم منذ نعومة اظافرة على يد شيخه محمود جاب الله وذاع صيته بين ابناء قريته .

انتقل الشيخ السيد مرسال لتعلم علوم القراءة بالازهر الشريف بمدينة دسوق وذاع صيته بين المحافظات فى الثامنة عشرة من عمره حتى اصبح ومازال ملء السمع والبصر .

فما ان تستمع لصوت فضيلة الشيخ السيد مرسال الا وتنتابك حالة من التدبر حالة روحانية مرتفعة جدا لا تستطيع ان تصفها الا بانه صوت ملاءكى من الجنة لا تستطيع ان تقوم من مقامك وتترك هذه الحالة الملاءكية العالية بلا مبالغة حالة تخترق القلوب وتريح الارواح المتعبة .

تقابل فضيلة الشيخ السيد مرسال مع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله وقال له (صوتك جميل ولابد ان يكون لك مدرسة خاصة ) وهو بالفعل استطاع ان يجعل له مدرسة خاصة فى تلاوة القرءان الكريم تضعه بين عمالقة التلاوة