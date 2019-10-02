عندما يطير الدخان الازرق في شبرا الخيمة

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

لا اعرف السر الحقيقي وراء انتشار ظاهرة بيع السموم المخدرة في شوارع شبرا الخيمة بهذة الفجاجة و الوقاحة ودون رادع او وازع من الضمير .

الشباب والصبية يقفون علي النواصي يوزعون السموم بوقاحة تامة واجرام غير منقطع النظير.

والخطير في الامر ان هولاء لايخشون عقاب القانون في الدتيا وحسابهم العسير امام الله سبحانة وتعالي و المثير ان الحملات الامنية لمواجهة الخارجين علي القانون مستمرة ولكنها لا تحقق المستهدف المطلوب لقمع هذة الظاهرة القبيحة و الاغرب وصول كبار الموزعين والتجار الي الثراء الفاحش و ظهورهم في شكل جماعي يؤكد تضافر جهودهم علي ازهاق عقول الشباب واحكام سيطرتهم علي المشهد في الحواري ونواصي الشوراع .

والفاجعة ان لوبي الكيف ارتبط بعلاقات قوية مع المخبريين السريين و بعض المسئولين في المدن والاحياء وصلت الي حد غير معلوم ربما الي عنان الفساد والرشاوي .

والسؤال الذي يفرض نفسه هل من الممكن ان يخفي المخبريين السريين ما يرونه عن رئيس المباحث ؟..ام انهم يديرون المساءلة وفقا لما يخدم اشخاصهم وطبقا لافكارهم .

حقيقة تبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة للقضاء علي كافة اشكال الجريمة و توجه ضربات استباقية كبيرة لتجار الصنف الاسود و نجحت في شل حركة اباطرة الممنوع .ولا يمكن ان نبدد تلك الجهود او نخفيها .لكن نسلط الضوء علي ظاهرة تحتاج الي تكاتف الجهود لمنعها والضرب بيد من حديد علي عتاة الاجرام في تجارة الكيف .من اجل انقاذ شبابنا من براثن التدمير التي رسمها اهل الثراء الحرام .

وقد استمعت الي روايات قد تكون حقيقية وفي هذة الحالة تكون كارثة .وقد تكون روايات من وحي الخيال وتصبح مجرد سراب وقصة روائية .

الرواية الاولي تقول ان المشهد يدار لحساب مسئولين يرتبطون بمجابهة مكافحة تجارة الكيف ولذا تركوا الساحة لتحقيق مأربهم الشيطانية وجمع المال الحرام في الخفاء وانهم يستغلون مناصبهم المهمة في حماية اولاد الصنف وردع من يحاربون الكيف بانواعه و استخدام اهل الصنف في محاربة رافضي رواج الدخان الازرق ..بمعني اصح ووضوح حماية اهل الكيف تحت ستار القانون بما يجعل هولاء الاهل واقصد اهل الكيف مظلة تحمي المسئولين وتتبادل المصالح وفي هذة الحالة فالمصالح تتصالح وتسقط القيم وتنتشر السموم في حرية و سلام و امان .

والرواية الثانية ان هناك اشخاص يوهمون المتهمون في القضايا ممن يتم ضبطهم بأنهم علي علاقة قوية بمسئولين يمكنهم انقاذهم من السجن ويتربح هولاء الاشخاص باموال طائلة ربما ظهرت عليهم بصورة واضحة تتنافي

مع عبقريتهم العقلية وكفاءتهم الذهنية.

واستطيع القول ان عدد كبير من اهل الكيف قد تغيرت مراكزهم المالية بشكل غير عادي (ولما ..لا) وقد استحلوا الحرام وراهنوا علي تغيب عقول الشباب وتدمير صحتهم .

في النهاية من المسئول عن تلك الفوضي الخطيرة.؟ .ومن يحميها ؟و من يعوم ضد القانون و يهدم جهود وزارة الداخلية التي لا ينكرها الا جاحد او حاقد لكن اعتبر هذة السطور مناقشة عامة تحتاج الي استفسار وايضاح من اصحاب القرار حتي لا يطير الدخان الازرق عاليا ويزكم انوف الناس بما لا ينفع بل يضرهم عن عمد وتخطيط