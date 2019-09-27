بالفيديو..عودة البطل السيسي من الامم المتحدة وحشود بشرية في استقباله..واول تصريحاته الاعلام المزيف لايستطيع هز ارادة المصريين..واحنا جامدين قوي ولا داعي للقلق اطلاقا

كتب طارق درويش

استقبل مئات الالاف من المصريين الرئيس السيسي عقب عودتة من المشاركة في اجتماعات الامم المتحدة.

الرئيس السيسي نزل من سيارته والتقي بالجماهير التي وقفت في استقباله وقال في تصريحاته ان الشعب المصري قوي وان ما يفعله اعداء الوطن من شوية اعلام مضلل و شائعات مغرضة لا تهز شعب قوي .وعلق قائلا انني عندما احتاج تفويض من الشعب سينزل بالملايين ولااقل من ذلك..

وبابتسامة عريضة قال ان اعداء الوطن لن يتركونا نحقق الانجازات لكن هذة احلامهم الباهتة وقال احنا جامدين قوي قوي ولا داعي للقلق اطلاقا