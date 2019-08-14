عيد وفاء النيل فى مصر القديمة

علي ابودشيش خبير الاثار المصريه

يحتفل الشعب المصري في يوم ١٥ اغسطس بعيد وفاء النيل من كل عام

والمقصود بـ “وفاء النيل” هو أن نهر النيل وفي للمصريين بالخير من طمي ومياه ، لذلك قدسوا النيل وجعلوا له احتفالا كبيرا في شهر( بؤونة / أغسطس ) من كل عام ، وهو الشهر الذي يأتي الفيضان محملا بالطمي والماء فيه ، وكانوا يلقون عروسة من الخشب للنيل في حفل عظيم يتقدمه الملك وكبار رجال الدولة ، دليلا منهم على العرفان بالجميل لهذا النيل العظيم.

ومن أهم الأساطير المرتبطة بعيد وفاء النيل ، هي أن المصريين القدماء كانوا يقدمون للنيل ” الإله حعبي ” في عيده فتاة جميلة وكان يتم تزيينها وإلقاؤها فى النيل كقربان له ، وتتزوج الفتاة بالإله “حعبي” في العالم الآخر إلا أنه في إحدى السنين لم يبق من الفتيات سوى بنت الملك الجميلة فحزن الملك حزنا شديدا على ابنته ، ولكن خادمتها أخفتها وصنعت عروسة من الخشب تشبهها ، وفي الحفل ألقتها فى النيل دون أن يتحقق أحد من الأمر، وبعد ذلك أعادتها إلى الملك الذي أصابه الحزن الشديد والمرض على فراق ابنته.

ووفقا للأسطورة، جرت العادة على إلقاء عروسة خشبية إلى إله الفيضان كل عام في عيد وفاء النيل، مؤكدا أنه لا يوجد نص صريح في التاريخ يروي أن المصري القديم كان يقدم قربانا بشريا ” عروس النيل ” احتفالا بوفاء النيل، ويعتقد أنها أسطورة نسجها الخيال المبدع للمصري القديم تقديرا منه لمكانة النيل ، ورغم ذلك عاشت تلك الأسطورة في خيال ووجدان المصريين وتناولها الأدباء والكتاب والسينما، وما زالت تتردد حتى الآن كواقع.

وكان نهر النيل السبب في استقرار المصري القديم على ضفافه وعمله بالزراعة، حيث أصبح قادرا على إنتاج قوته ، ثم انطلق إلى ميادين العلم والمعرفة والتقدم الهائل ، ولذلك كان نهر النيل سببا مهما في هذه الحضارة العظيمة وبناء الأهرامات الشامخة وبقائها حتى الآن ، موضحًا أنه لولا النيل لكانت مصر صحراء بلا نبات ولا ماء ولا استقرار ، فالنيل جعل لمصر دورة زراعية كاملة وحول الأرض السوداء إلى أرض خضراء مثمرة.

وقدر القدماء المصريين نهر النيل وأدركوا أهميته ولذلك قدسوا فيضانه وجعلوا له إله، و تخيلوه على هيئة رجل جسمه قوى و له صدر بارز و بطن ضخمه كرمز لإخصابه ، موضحا أنه لذلك سميت مصر “تاوي” لأن النيل قسمها إلى أرض الشمال وأرض الجنوب ، ولذلك فإن من أهم ألقاب الملك المصري ” نب تاوى ” وتعني سيد الأرضين الشمال والجنوب .

وذكر نهر النيل في الحضارة المصرية القديمة كثيرا، وهناك العديد من النقوش والرسوم المصورة والقطع الأثرية التي تقدسه وموجودة بالمتحف المصري منها “أوستراكا مصور عليها المعبود حعبي وتمثال الملك خفرع الشهير الموجود عليه صورة ” سما تاوي” ومعناه موحد الأرضين ويقصد به النيل ، إلى جانب المراكب التي كانت تستخدم للصيد والحرب والسفر ونقل الحجارة وغيرها، حيث كان النيل عاملا مهما في الدبلوماسية السياسية المصرية كوسيلة للنقل والترحال والتبادل الثقافي والحضاري بين مصر والدول الأخرى.

ويرجع الفضل للنيل والشمس والنبات في عقيدة البعث عند الموت لدى المصري القديم، حيث شاهد النيل يفيض ويغيض ثم يفيض من جديد والنبات ينمو ثم يموت ثم ينمو من جديد والشمس تشرق ثم تغرب ثم تشرق من جديد فأدرك المصري القديم بالبعث ما بعد الموت فكان سببا مهما فى تشكيل وترسيخ العقيدة لديه.

واعتمد المصريين القدماء على النيل في حساب السنة الشمسية وبدأوها مع توافق شروق نجم الشعري اليمنية مع ظهور الفيضان، والشروق هنا يعني ظهور ذلك النجم في الأفق الشرقي مع الشمس ، حيث قسموا السنة ثلاثة فصول وقسموا الفصل أربعة أشهر وسموا الفصول (الفيضان،البذر والإنماء،وفصل الحصاد) وكان شهرهم ثلاثين يوما وسنتهم 360 يومًا مضاف إليها 5 أيام هي أيام النسئ وهي الأيام التي فيها الأعياد الإلهية الرئيسية الخمسة.

وبالرغم من اعتماد المصريين في جميع نواحي البلاد على النيل، إلا أنهم جهلوا منابع النيل فرددوا أنه آت من السماء، كما اعتقدوا أنه نتيجة سقوط دموع إيزيس فيه عندما بكت على فقدان زوجها أوزوريس، لافتا إلى أنهم وقت الجفاف كانوا يقدمون القرابين للإله حعبي حتى يعود عليهم بالفيضان مثلما جاء في لوحة المجاعة في جزيرة سهيل بأسوان ، وهي لوحة سجلت في العصر البطلمي وتتحدث على القحط الذي حل بمصر، ولذلك قدم المصري القديم للإله “حاعبي” القرابين ، حتى ينعم عليه بالاستقرار والخير والنماء.