غدا.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض القاهرة لأمطار وسيول شديدة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

والجدير بالذكر يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 19 والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 08، وقنا العظمى 22 والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 والصغرى 10.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاعتدال في الطقس خلال فترات النهار، ولكنه يكون شديد البرودة في الليل.

وأضاف “عبد العال” في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية “مصر الأولى”، أن درجات الحرارة مازالت ثابتة، متابعا أنه من المنتظر حدوث تحسن في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة.