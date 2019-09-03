عاجلمحافظات

غدا بديوان عام محافظة القليوبية ” تحت عنوان للناجحين فقط ” .

4 سبتمبر، 2019
559 أقل من دقيقة

غدا بديوان عام محافظة القليوبية ” تحت عنوان للناجحين فقط ” .

قالت مصادر مطلعة بالجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية بأنه سيجري غدا بالديوان العام مقابلات للمتقدمين لمسابقة شغل وظيفة نواب رؤساء مدن و رؤساء قري ، وهذا برئاسة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعضوية الدكتور عواد احمد السكرتير العام وتضم اللجنه مدير الشؤون القانونية ومدير الشؤون الهندسية ومدير شؤون العاملين و وكيل التنظيم والإدارة بالديوان .

واكدت المصدر بأنه تقرر مقابلة الناجحين فقط فى الاختبار التحريري فى الاختبارات السابقة لشغل وظائف قيادات ( نواب رؤساء مدن _ رؤساء قري ) ، حيث يتم مقابلتهم غدا فى الديوان العام فى تمام الساعة الواحده ظهرا وتستمر المقابلات لحين الانتهاء من الأعمال التقيمية الأخيرة .

وقال المصدر من المحتمل إقامة المسابقة لتعين النواب فى المدن الخالية من وظيفة نائب رئيس مدينه وهم ( كفرشكر _ شبين القناطر _ الخانكة _ حي غرب ) .

والجدير بالذكر فى هذا الشأن تقع عده تساؤلات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية
هل يتم التعيين للنواب الجدد على مستوي المراكز والمدن بالمحافظة ، ام يتم تسكين النواب الجدد فى الأماكن الخالية فى المدن المذكورة أعلاه فقط ، وما هو موقف النواب المكلفين بباقي المدن ، هل يتم إرجاعهم لوظائفهم السابقة التى كانوا عليها ، ام يتم نقلهم لأماكن أخري وتجديد الدماء فى مدن أخري .

كتب _ السيد يوسف

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

14 أكتوبر، 2018
197

بعد محمد صلاح .. صفعة جديدة لليفربول قبل استئناف الدوري الإنجليزي

27 يناير، 2019
684

حزب سوداني يعلن انسحابة من الحكومة

20 يونيو، 2019
889

امين حزب الغد بكفر الدوار يكتب عندما يكون الوطن في خطر

3 مارس، 2019
675

صور.. إنطلاق البرنامج التثقيفي الرابع لشباب الجامعات بالنيل للإعلام

إغلاق