غدا بديوان عام محافظة القليوبية ” تحت عنوان للناجحين فقط ” .

قالت مصادر مطلعة بالجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية بأنه سيجري غدا بالديوان العام مقابلات للمتقدمين لمسابقة شغل وظيفة نواب رؤساء مدن و رؤساء قري ، وهذا برئاسة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعضوية الدكتور عواد احمد السكرتير العام وتضم اللجنه مدير الشؤون القانونية ومدير الشؤون الهندسية ومدير شؤون العاملين و وكيل التنظيم والإدارة بالديوان .

واكدت المصدر بأنه تقرر مقابلة الناجحين فقط فى الاختبار التحريري فى الاختبارات السابقة لشغل وظائف قيادات ( نواب رؤساء مدن _ رؤساء قري ) ، حيث يتم مقابلتهم غدا فى الديوان العام فى تمام الساعة الواحده ظهرا وتستمر المقابلات لحين الانتهاء من الأعمال التقيمية الأخيرة .

وقال المصدر من المحتمل إقامة المسابقة لتعين النواب فى المدن الخالية من وظيفة نائب رئيس مدينه وهم ( كفرشكر _ شبين القناطر _ الخانكة _ حي غرب ) .

والجدير بالذكر فى هذا الشأن تقع عده تساؤلات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية

هل يتم التعيين للنواب الجدد على مستوي المراكز والمدن بالمحافظة ، ام يتم تسكين النواب الجدد فى الأماكن الخالية فى المدن المذكورة أعلاه فقط ، وما هو موقف النواب المكلفين بباقي المدن ، هل يتم إرجاعهم لوظائفهم السابقة التى كانوا عليها ، ام يتم نقلهم لأماكن أخري وتجديد الدماء فى مدن أخري .

كتب _ السيد يوسف