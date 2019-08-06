غدا مؤتمر صحفى. لنجوم فيلم. يوم مصرى.

ينتهى غدا المخرج ايمن مكرم من تصوير اخر مشاهد فيلم يوم مصرى. قصه وسيناريو وحوار. يحى فكرى. وبطوله. خالد النبوى. و دوره. واحمد الفيشاوى. وحنان مكاوى و خالد سرحان وسامى مغاورى واوتاكا اشراف عام عبد الله منصور ومنتج فنى ريمون رمسيس وبرديوسر. فدوى رفيق انتاج مشترك بين شركه الريماس للانتاج الفنى والمريا للانتاج الثقافى. تدرو احداث الفيلم فى سرد يوم كامل فى حياه المصريين هو يوم مولد السيده زينب . فعلى. مدار ٢٤ ساعه. استطاع المؤلف. سرد المشكلات الحياتيه التى يعانى منها الفرد المصرى. فى حياته اليوميه فى شتى المجالات. العمليه والاجتماعيه والاسريه والاقتصاديه. و اللقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبيه التى طفت على السطح. فى المجتمع. وفى نهايه الفيلم. عرض للحلول. وصرح طارق مرتضى. المستشار الاعلامى لشركه الريماس للانتاج الفنى. انه سيتم عقد مؤتمر صحفى. غدا. بحضور نجوم. وفريق العمل. داخل. استديو بيت الامه. بمدينه الانتاج الاعلامى. فى تمام الساعه السادسه. مساء. يحضر المؤتمر. المنتج ابراهيم اسحق. مالك الشركه المنتجه و المهندس اسحق ابراهيم. رئيس مجلس اداره مجموعه الريماس. وقدم المستشار الاعلامى الدعوه. لوسائل الاعلام المكتوبه والمرئيه لحضور تصوير اخر مشهد للفيلم والمؤتمر الصحفى .