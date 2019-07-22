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غدا.. مدحت صالح يحيي ثاني حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

22 يوليو، 2019
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدا الثلاثاء، حفلا فنيا للفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته الموسيقية، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح الروماني بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات الفنان مدحت صالح، التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، وتعاون فيها مع كبار الملحنين منها “حكاية وردية- ولا تسوى دموع- ح اتكلم- كوكب تاني- المليونيرات- أكيد- حد يقول لحبيبي- بحلم على قدي- ويا جريد النخل العالي”، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

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