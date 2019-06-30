غدا.. وصول طائرة الأحلام الرابعة إلى القاهرة لـ الانضمام لأسطول مصر للطيران

نظمت شركة بوينج العالمية، احتفالية اليوم، الأحد، في ولاية واشنطن الأمريكية، بتسليم مصر للطيران الطائرة الجديدة الرابعة من طراز دريملاينر الـ٧٨٧-٩ المعروفة بطائرة الأحلام، والمقرر أن تصل القاهرة غدًا، الإثنين.

حضر الحفل مديرو التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والإدارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.

تجدر الإشارة إلى ان طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصر للطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وهي مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها من المسافرين.