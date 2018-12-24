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غدًا.. قطع المياه 12 ساعة عن بعض المناطق بمحافظة الفيوم

24 ديسمبر، 2018
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة الفيوم، نظراً لأعمال الصيانة بخط 1000 مم الخاص بمحطة مياه العزب الجديدة والمُغذي لمركز أطسا، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباح غد الثلاثاء، وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم.

والمناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي: (قصر الباسل وتوابعها ــ عزبة قلمشاه ــ عزبة الجمل ــ تطون وتابعها ــ دير الملاك ــ دانيال ــ عزبة خليل الجندي).

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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