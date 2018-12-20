غراب :ضبط 23 ألف (قرص -عبوة) أدوية ومستلزمات متنوعة منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها بفاقوس شرقية

كتب : محمد يعقوب

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضبط عدد 23 ألف (قرص- عبوة) دواء منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها بصيدلية بدون ترخيص وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية مكثفة علي الصيدليات و مخازن الأدوية بمركز فاقوس لضبط سوق الأدوية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصيدليات المخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بضرورة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية علي الصيدليات و مخازن الأدوية و إحكام السيطرة علي تداول و بيع الأدوية الممنوع تداولها و إحكام الرقابة علي الصيدليات و التأكد من حصولها علي التراخيص اللازمة و صلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ علي صحة و سلامة المواطنين…

ومن جانبه صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات محافظ الشرقية و خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء و الصيدليات العامة و ضبط الأماكن الغير مرخصة بنطاق المحافظة ، قامت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع هيئة الرقابة التموينية بتنفيذ حملة مسائية مشتركة علي الصيدليات بمركز فاقوس ، وقد أسفرت الحملة عن… ضبط و تشميع صيدلية بدون ترخيص بقرية عرب درويش – مركز فاقوس ، و تم تحريز عدد (٢٣٠٠٠ قرص / عبوة / زجاجة) لأدوية و مستلزمات متنوعة منها أدوية مهربة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ، و أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، و أدوية و مستلزمات طبية بدون فواتير.

و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات و تحرير محضر رقم ٤٠٤٣٣ جنح مركز فاقوس لسنة ٢٠١٨ .

وفي سياق متصل و فى إطار الحرص على تطبيق أحكام القانون على الصيدليات المخالفة لتوفير بيئة دواء آمنة و حماية المهنة من الدخلاء ، قامت لجنة مشكلة من ادارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بتشميع عدد 4 صيدليات بمركز أولاد صقر قد صدر بحقها قرارات غلق إدارى و ذلك لمخالفتها لقانون الصيدلة و لعدم تواجد من يجيز له القانون مزاولة المهنة