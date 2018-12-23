غراب يتفقد أعمال رصف طريق أبو الأخضر / فاقوس بتكلفه 80 مليون جنيه

كتب : محمد يعقوب

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه بتفقد أعمال رصف وتوسعة إزدواج طريق أبو الأخضر / فاقوس ( طريق البحر ) والذي يمر بقرى الشبانات والعلاويه والعلاقمه حتى المنسترلي بطول 14 كيلو متر وبتكلفه مبدئيه 80 مليون جنيه والذي من المقرر الإنتهاء من تنفيذ المرحله الأولى منه بطول 10 كيلو متر نهاية يونيه 2019 مشدداً على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد التنفيذ

وأوضح محافظ الشرقيه أن الطريق يعمل على ربط طريق الزقازيق أبو حماد بطريق أبو حماد أبو كبير كما أنه يربط مركز الزقازيق بمراكز ههيا وأبو كبير حتى فاقوس

يذكر أن حجم الأعمال بالطريق شملت تغطية الجنابيه المجاوره للطريق بالمواسير الخرسانيه وجاري وضع طبقة الأساس لتنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كيلو متر( مرحله أولى ) بإجمالي تكلفة 20 مليون جنيه