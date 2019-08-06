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غرامة 15 ألفاً وحبس سنة» عقوبة السير عكس الاتجاه وإلغاء رخصة قيادة السائق

7 أغسطس، 2019
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شهد معهد الأورام بالسيدة زينب حادث مأساوي أمس الأول نتيجة سير سيارة عكس الاتجاه، والذي تسبب بحريق هائل شب بمحيط معهد الأورام، ونتج عنه 19 حالة وفاة وعدد كبير من المصابين، فما عقوبة السير عكس الاتجاه في حالة نتج عنه وفيات.

قالت المستشارة شيرين محفوظ، إنه طبقا للمادة 76 مكرر، لا يجوز التصالح في حالات السير عكس الاتجاه، ويعاقب فيها القانون بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية من 3 حتى  10 آلاف جنيه، وفي حالة حدوث وفيات أو إصابات ناتجة عن السير عكس الاتجاه ترتفع الغرامة لـ15 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادة السائق.

جدير بالذكر أن غرفة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغاً يفيد اندلاع حريق هائل في محيط معهد الأورام في منطقة السيدة زينب، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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