فاروق جعفر يطالب بإسناد إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة

كشف فاروق جعفر، نجم منتخب مصر السابق، إنه يجب إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة؛ لأنها عنوان الانضباط والحزم.

وأضاف “جعفر”، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة “صدى البلد”، «الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير»، متابعًا: «كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد».

وأبدى نجم منتخب مصر السابق، تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، مناشدًا: «يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، وخاصة من الشباب».

وطالب فاروق جعفر، بإسناد رئاسة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، موضحًا: «عملت مع طلائع الجيش لمدة 7 سنوات، ولا يوجد أفضل من انضباط القوات المسلحة.. ومينفعش نادي يمشي كلمته على اتحاد الكرة، ولابد أن تمسك الكرة بيد من حديد»