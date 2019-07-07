توك شوعاجل

فاروق جعفر يطالب بإسناد ادارة اتحاد الكرة إلى القوات المسلحة

8 يوليو، 2019
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فاروق جعفر يطالب بإسناد ادارةاتحاد الكرة إلى القوات المسلحة

علق الكابتن فاروق جعفر، لاعب المنتخب الوطني سابقًا، على خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، قائلًا: “البلد قدرت وعملت كل حاجة واتحاد الكرة واللاعبين معملوش أي حاجة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء أمس الأحد: “أنا شايف إن الجهد كان مبذول من البلد مش من اتحاد الكرة أو اللاعبين”، لافتًا إلى أنه كان قد طالب برحيل مجلس اتحاد الكرة بعد كأس العالم.

وأشار إلى مجهودات الدولة في إنشاء بنية تحتية على أعلى مستوى خلال فترة قصيرة للغاية، للظهور بشكل مشرف، معقبًا أنه لا بد من التحضير لمنظومة رياضية جديدة بعد خروج المنتخب من البطولة.

وذكر أنه لا بد من إسناد إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لضبط أيقاع الأداء في الاتحاد، والدوري المصري والملاعب، معقبًا: “أنا شايف إن أفضل ما يسيطر على ده العلم والثقافة والانضباط، والانضباط مش هتلاقيه غير في الجيش”.

وتابع: “يعني لازم حد مسؤول في القوات المسلحة، يعرف الدوري يخلص إزاي، دي وجهة نظري، أنا اشتغلت في نادي طلائع الجيش 7 سنين، مفيش أفضل من الانضباط بتاع القوات المسلحة، واتحاد الكرة عايز ناس تتحمل المسؤولية”.

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