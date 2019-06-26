حوادث وقضاياعاجل

فتاة وشقيقها يشعلان النار بطالب خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

26 يونيو، 2019
703 أقل من دقيقة
شهدت منطقة منشية الحرية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية “اليوم” مشاجرة بين طالب وعامل وشقيقته لتجميعهم القمامة من أمام منزل الأول والذي حاول منعهما فتشاجر معهم، فألقت الفتاة عليه زجاجة مشتعلة مملوءة بالبنزين مما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة.
 ‌
تم نقل المصاب للمستشفي في حالة سيئة وألقي القبض علي المتهمة وشقيقها، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .
 ‌
تلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى شبرا العام (كوتشينر) بالقاهرة بوصول “على و ع” 17 سنة طالب مصاب بحروق متفرقة بالجسم وتم حجزه للعلاج.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

11 يونيو، 2019
756

النيابة الإدارية تحيل 33 موظفا إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب

13 ديسمبر، 2018
115

الملك سلمان يستقبل فريق عمل مشروع البحر الأحمر برئاسة ولي العهد

6 فبراير، 2019
667

تركيا تتخلى عن “الإخوان” وترحل محكوماً عليه بالإعدام إلى مصر

15 نوفمبر، 2018
211

عاجل .. النائب العام يأمرباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائبة الكويتية

إغلاق