فتاة وشقيقها يشعلان النار بطالب خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

شهدت منطقة منشية الحرية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية “اليوم” مشاجرة بين طالب وعامل وشقيقته لتجميعهم القمامة من أمام منزل الأول والذي حاول منعهما فتشاجر معهم، فألقت الفتاة عليه زجاجة مشتعلة مملوءة بالبنزين مما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة.

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تم نقل المصاب للمستشفي في حالة سيئة وألقي القبض علي المتهمة وشقيقها، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

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تلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى شبرا العام (كوتشينر) بالقاهرة بوصول “على و ع” 17 سنة طالب مصاب بحروق متفرقة بالجسم وتم حجزه للعلاج.