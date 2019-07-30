فتوحات عاطفية من ديوانها ( أكاليل حمراء) كلمات الشاعرة المغربية

فتوحات عاطفية من ديوانها ( أكاليل حمراء)

كلمات الشاعرة المغربية

ماجدة ام العلاء زادنى

الشهيرة بسفيرة السلام.

عضوة في المكتب الوطني لحقوق

داخل كل عربي قبس بطولة صلاح الدين…

وجينات حسان بن ثابت…

ودم عنترة بن شداد…

وقلب قيس…

وانا تم غزوي…

من عربي اللسان مسلول السيف…

داخل فتوحات عاطفية…

فسباني…

وتوجت ملكة النساء…

بأكاليل حمراء…

…..عربي…

لا يمكنك الحصول سوى على بطاقة مؤقتة…

للإقامة الدائمة في قلب شاعرة…

تأشيرة دخولك قصيدتي المسافرة…

عربي…

لا يمكن للقوافي ان تمزحك شرف الجلوس…

والتربع…

سوى على عرش الأوزان…

لانه حري بها…

ان تنصبك سلطانا…

في كل مكان…

…..عربي….

لا يمكن لجواز سفرك سوى ان يختفي…

وتستقل طائرة النسيان…

بعد ان تكتب في دفتر عمري الذهبي…

فصلا…

يأبى التلاشي…

خالدا…

مدى الأزمان.

تطهرت روحك بالحب…

واغتسلت بالحنان…

حتى اشتعلت بالخير والفضيلة…

نجما يضيء الف عالم…

ألف مجرة…

مائة بليون كون…

تصاعد عبق طيبك للسماء…

وخجل من نورك الضياء…

مررت بمحاداة الوجود…

فتلاشى الشر…

وولد الشعر…

والخصب والنماء…

تطهرت روحك بالحب…

فرأيت وجوه الانبياء.

تتطاير اوراق الاشجار في الخريف…

بطاقات…

استمارات…

لطلب الحب عن بعد…

عبر المسافات…

لملء دعوة سلام لاسلكي…

لا يعترف بالحدود…

واللغات..

والألوان…

شيء مني…

يوجد في وجهك…

يفوح من عطرك…

بعض مني…

يسري في دمك…

كأني …

أعرف طعم تمرك…

طيب ريحك…

بل…

كأننا أصدقاء.

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