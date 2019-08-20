فحص ٣٠٠ ألف سيدة بنطاق المحافظة في مبادرة السيد الرئيس “دعم صحة المرأة المصرية” .

فحص ٣٠٠ ألف سيدة بنطاق المحافظة في مبادرة السيد الرئيس “دعم صحة المرأة المصرية” .

البحيرة : سعيد شتا

في إطار متابعة فعاليات مبادرة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ( دعم صحة المرأة المصرية ) بنطاق المحافظة والتي تأتى ضمن محافظات الجمهورية المرحلة الأولى التسعة .

وتفعيلاً لتوجيهات اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بضرورة تكثيف جهود التوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للإطمئنان علي صحتهن والعمل على إنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة .

صرح الدكتور/ يسرى بيومي – وكيل وزارة الصحة أن إجمالي أعداد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات منذ إنطلاق المبادرة مع بداية شهر يوليو الماضى وحتى مساء أمس الأثنين الموافق ١٩ /٨ /٢٠١٩ بلغ ٣٠٠ ألف سيدة وآنسة بنطاق المحافظة وما زال الإقبال مستمر .

هذا وقد أشاد اللواء/ المحافظ بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الإطمئنان على صحتهن وسرعة إستجابتهن للإشتراك بالمبادرة .

مشيراً إلى أن جميع أعضاء فرق الكشف التي تقوم بالفحوصات إبتداءاً من الطبيب وحتى فرق التمريض جميعهن من السيدات لتيسير عمل المبادرة، ووجه بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح المبادرة علي أرض المحافظة وتحقيق المستهدف منها .