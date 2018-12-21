فرنسا تستعد لموجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء

تستعد السلطات الفرنسية للموجة السادسة من احتجاجات السترات الصفراء التي دعت إليها الحركة، غدا السبت، إلا أن الأجهزة الأمنية توقعت مشاركة ضعيفة مقارنة بالأسابيع الماضية.

وبحسب صحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، حشدت الشرطة 4100 من رجال الأمن للسيطرة على احتجاجات الغد، مقابل 10 آلاف الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بوزارة الداخلية قوله إن السلطات تتوقع تعبئة أقل لكن الشرطة ستبقى في حالة تأهب أمني خوفا من اندلاع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وأضافت أن التعزيزات الأمنية في باريس هي الأقوى، حيث يحتشد بها نحو 1250 شرطيا ومن المقرر أن يتم دعمهم بـ12 مدرعة.

ودعا ممثلو حركة السترات الصفراء للتظاهر، السبت، في الموجة السادسة من الاحتجاجات مطالبين الفرنسيين باستكمال ما بدأوه وإنها “الفرصة الأخيرة”.