فضيحة اعلام دعارة الجزيرة القطرية ينشر صورة مزورة بوجود مظاهرة بقنا ونفس الصورة لمظاهرة اخري بالوراق

كتب طارق درويش

قناة الجزيرة القطرية تلك القناة التي تبث السموم والاكاذيب في عقول المشاهدين الاغبياء وهي الممولة من حاكم قطر وتعمل لخدمة الموساد الاسرائيلي والمخابرات بدول امريكا وبريطانيا لتمزيق منطقة الشرق الاوسط وهي نفسها التي تسعي جاهدة لاسقاط الشرق الاوسط في الفوضي والانفلات.

سقطت الجزيرة الملعونة في فضيحة نشر صورة انها مظاهرة بقنا ثم نشرت نفس الصورة علي انها مظاهرة بالوراق .

التايم المصرية تفضح اعمال قناة الخنزيرة العميلة لتؤكد غطرسة هذة القناة و مخاطرها الاجرامية ..و اذ تنادي التايم بعدم الاستجابة لاكاذيب القناة المشبوهة والتي تخدم اجندة جماعة الاخوان الارهابية في اطار التنسيق بين هذة الجماعة الارهابية ومخابرات دول العداء لمصر