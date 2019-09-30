فضيحة بجلاجل لاعلام الداعرة الجزيرة..المادة الاخبارية التي تبث ضد مصر تراجع بمعرفة اسرائيلين يقيمون في قطر

كتب طارق درويش

علمت التايم المصرية ان المادة الاخبارية التي ثبث علي قناة الجزيرة القطرية والتي تستهدف الدعوة لضرب الاستقرار المصري واثارة الفتنة والشائعات تتم مراجعتها بمعرفة اسرائيلين يقيمون بقطر

اكدت المعلومات المؤكدة ان الاخبار والموضوعات المفبركة ضد الشعب المصري والجيش والشرطة هي صناعة اسرائيلية وتتم بايادي اسرائيلية تلك الاخبار التي تهتم بتمزيق الترابط الواثيق بين الجيش والشعب والشرطة والرئيس السيسي .عن طريق اطلاق الشائعات و بث الكثير من الفيديوهات القديمة والتي تم التقاطها ابان فترة الفوضي والانفلات التي سادت مصر في اعقاب خلع الجاسوس مرسي من منصبة وخلال النشاط المكثف الذي بذلته الجماعة الارهابية والنشطاء الممولين لاقحام مصر في دائرة السقوط .

يذكر ان التايم المصرية قد انفردت بنشر وثيقة الخيانة التي وقعها مرسي مع جيمي كارتر لبيع جزء من سيناء مقابل 8 ملايين دولار حصلت عليها الجماعة الارهابية من الرئيس الامريكي اوباما عن طريق هيلاري كلينتون وزيرة خارجية امريكا انذاك