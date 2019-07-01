فضيحة بطلها اردوغان وتميم ..القبض علي ضباط من الجيشين القطري والتركي يشاركون في الحرب علي الجيش الليبي

كتب طارق درويش

القت القوات الليبية القبض علي عدد من الضباط القطريين و الاتراك يشاركون في الهجمات الارهابية علي الجيش الليبي ولصالح العصابات المسلحة الاجرامية التي تحاول هدم الدولة الليبية لصالح دول معادية تريد النيل من سلامة الول العربية الرافضة لفكرة اقامة دولة اسرائيل الكبري من النيل الي الفرات

ابرز المقبوض عليهم العميد في الجيش القطري ناصر الجابر برفقة 6 من ضباط الجيش التركي في ليبيا