فضيحة “كاف”.. الترجي بطل دوري الأبطال لعدم وجود “الفار”

أعلن الحكم الجامبي بكاري جاساما فوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد أن ألغى المباراة التي جمعته مع الوداد المغربي بملعب “رادس” لانسحاب الضيوف.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 62 بعد اعتراض لاعبي الوداد على إلغاء هدف صحيح ورفض الحكم الرجوع إلى تقنية “الفار”.

وشهد اللقاء فضيحة لكرة القدم الإفريقية بعد تعطل تقنية “الفار” وحاول أحمد أحمد رئيس “كاف” حل الأزمة، ولكن مسئولي الوداد رفضو وتمسكوا بحقوقهم في الرجول لتقنية “الفار” ولكن دون جدوى.

واستمر توقف المباراة لمدة ساعة ونصف قبل أن يعلن “جاساما” إلغاء المباراة وإعلان فوز الترجي باللقب بنتيجة 2-1 بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدف، وفاز الترجي بهدف في المواجهة التي لم تكتمل.