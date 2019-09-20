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فضيحة ..نائب برلماني يطالب بتحويل اسوار المدارس لمحلات تجارية ومقاهي لزيادة الموارد المالية

20 سبتمبر، 2019
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كتب طارق درويش 

حصلت التايم المصرية علي مستندات هامة تؤكد تورط نائب برلماني في جريمة تحويل المدارس الي محلات لزيادة الموارد المالية بالقليوبية .

المستندات تضمن صدور خطاب من وزارة التنمية المحلية قطاع الامانة العامة للمحليات التابعة للادارة العامة لشئون البرلمان الي سكرتير عام محافظة القليوبية بشان تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد ابوزيد باستغلال اسوار المدارس الي محلات تجارية لزيادة الموارد المالية للمحافظة.

وتم احالة التقرير الي الحكومة لاتخاذ اللازم واحيل الامر الي محافظ القليوبية الذي احاله الي رؤساء المدن و الاحياء للفحص والافادة.

المستندات خطيرة و تشير الي غياب الوعي وعدم  ادراك خطورة ومأساة  استغلال المحلات في عمل مقاهي وكافتريات ومطاعم وغيرها من المشروعات كالورش و المخابز واشياء اخري تهدد السلام الاجتماعي للمدارس و امكانية ترك الطلاب لمدارسهم لقضاء اوقاتهم خارج اسوار المدرسة.

المخاطبات تؤكد حماقة الاجراءات وخطورتها علي التعليم

 

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