محافظات

فعاليات كبيرة لحزب حماة الوطن بالقليوبية

10 أغسطس، 2019
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فعاليات كبيرة لحزب حماة الوطن بالقليوبية

اقام حزب حماة الوطن بالقليوبية برئاسة مجدي سابق الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية عدد كبير من الفعاليات في محافظة القليوبية حيث تم عمل معرض للسلع الغذائية والتموينية باسعار مناسبه للمواطنين طبقا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة كما بمنطقة شبرا الخيمه حي اول وتم إقامة معرض للملابس الجاهزه أيضا بسعر مناسب لمحدودي الدخل بمدينة طوخ وإقامة دورة رياضية كبيرة بمشاركة أكثر من 1550 لاعب وتم توزيع جوائز مالية كبيرة للفائزين
وصرح ضياء درويش أمين الإعلام بالقليوبية أن الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي رئس الحزب ومؤسس سلاح الصاعقه المصريه يحاول أن يساعد في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال إيجاد وظائف لهم بعيدا عن تعيينات الحكومة لمساندة الدولة المصرية في تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم

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