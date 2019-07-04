فلسطين ليست للبيع ياقوم ومرة اخرى صفقة القرن خدعة وابو الفناكيش

بقلم الإعلامية الوطنية هيام جمال الدين

الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بأقذر عمليّة اعتداء على شعب فلسطين ببيع وطنه في مزاد علني لمن يشتري من الصهاينة والمستوطنين وبموافقة ودعم ومباركة عربيّة، وفشل فلسطيني رسمي مدوّ في تنظيم الفلسطينيين وتعبئتهم في الداخل والخارج للتصدي لعملية البيع وإفشالها، ومساعدتهم على الصمود والتمسك بأرضهم ومقاومة الاحتلال.التخطيط الأمريكي الصهيوني العربي لتصفيّة القضيّة الفلسطينية يتسارع دون اعتبار لرأي الفلسطينيين شعبا وفصائل وسلطة؛ ودون خوف من ردة فعل الشارع العربي؛ فقد أهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس لإسرائيل واعترفت بها عاصمة موحدة للدولة الصهيونية ونقلت سفارتها اليها، واهدت الجولان لإسرائيل دون اعتراض عربي أو إسلامي؛ فسفراء أمريكا وجنودها ما زالوا ” يبرطعون ” في العواصم العربية والإسلامية كما يشاؤون دون خوف، بينما تخطّط إدارة ترامب لدعم إسرائيل في ضمّ المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والسيطرة على معظم منطقة (ج)، وتصفية قضية اللاجئين بتوطينهم في الدول العربية والأجنبية التي يعيشون فيها، وعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي تنظمه مجموعة اللوبي الصهيوني المهيمن على قرارات البيت الأبيض الشرق أوسطية والمتحالف مع اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، العرب الأغنياء الذين سيحضرون مؤتمر البحرين سيدفعون، كما ذكرت وكالات الأنباء، 70% من ثمن شراء فلسطين بقدسها وأماكنها الإسلامية والمسيحيّة ويقدمونها هدية ” لأصدقائهم وحلفائهم ” الصهاينة، وبعض العرب سيقبضون ثمنها دولارات أمريكيّة كما قبض أسلافهم، والفلسطينيون منشغلين بخلافاتهم وانقسامهم ” ورايحين يطلعوا من المولد بلا حمص ” كما حدث لهم في صفقات الهدنة والسلام المزعوم في أعوام 1948و 1967، 1979، 1994.اهو كله كلام وتلاعب الفاظ