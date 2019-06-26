فوز الفراعنة نبأ غير سار لجماهير ليفربول

التايم المصرية / وحيد العطار

تحدثت وسائل الإعلام العالمية فوز المنتخب الوطني لكرة القدم علي منتخب الكونغو الديمقراطي في المباراة التي جمعت الفريقين علي إستاد القاهرة منذ قليل والتي إنتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل لا شيئ مما يضمن لمنتخب الفراعنة تأهلهم لدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2019

إفتتح سجل أهداف الفراعنة خلال اللقاء أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا الإنجليزي في الدقيقة 25 ليسجل النجم العالمي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدف الفراعنة الثاني قبل نهاية الشوط الأول

ليبدأ الشوط الثاني بمستوي متواضع من فريق الفراعنة وضفط متواصل من فريق الكونغو الديمقراطي ولكن دون تسجيل أهداف أمام صمود الفريق الوطني وحارسه محمد الشناوي وليكون رجل المبارة تريزيجية المتألق في مباراتي المنتخب الوطني

وبهذا يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة ويضمن التأهل لدور ال16

وفي تعليق من صحيفة ويلي ستار البريطانية علي فوز منتخب مصر وتأهلها لدور ال16

قالت الصحيفة أن تسجيل صلاح في المباراة وضمان التأهل ليس بالنبأ الجيد لفريق ليفربول وجماهيره حيث أن إستكمال المنتخب الوطني من وجهة نظر الصحيفة مشواره في البطولة يعني مذيد من الإرهاق لصلاح خلال الموسم المذدحم بالفعل الذي إختتمة صلاح بإنتزاعه كأس دوري أبطال أوروبا