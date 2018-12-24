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فوز وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة برئاسة اتحاد المجالس الزراعية

24 ديسمبر، 2018
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البحيرة : سعيد شتا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد المجالس الزراعية بالبحيرة، فوز المهندس/ محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة، برئاسة الاتحاد و محمد شيبه بأمانة الصندوق ومحمد عبد المقصود قطب بوكالة المجلس .
جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد المجالس الزراعية بالبحيرة والذى عقد اليوم بمديرية الزراعة بالبحيرة بحضور أعضاء الاتحاد على مستوى المحافظة ورؤساء أقسام الإرشاد الزراعي بالإدارات الزراعية ، ومن جانبة قال الزواوى انه سعيد بهذه الثقه ولاكن يجب علينا جميعا أن نتكاتف من اجل عودة المجالس الزراعية إلى سابق عهدها ويجب ان نكون جميعا رجل واحد من اجل خدمة المزارع وتوفير كافة متطلباته من سلع غذائية ومستلزمات إنتاج بأسعار مميزه عن السوق المحلى كما يجب ان نقوم بدورنا من خلال مناقشة خطة التوعية بالامراض المشتركة بين الانسان والحيوان وايضا التوعية بخصوص المحاصيل الشتوية ومتابعة الحقول الارشادية مع توفير التقاوى عالية الجودة والانتاج المتميز والمقاومة للامراض وفى النهاية اتمنى ان تكون دورتنا هذه دورة ناجحة .

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