فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى قافله طبيه بقريه ميت الحوفيين ببنها

فى إطار توجيهات فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الرعايه الصحيه للمواطنين . وتحت رعايه معالى الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه ومعالى الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبيه ود /حمدى الطباخ وكيل وزاره الصحه بالقليوبيه وبدعوه كريمه من السيد المحاسب /أحمد معتمد مراقب وزاره الماليه بمديرية الصحه بتواجد القافله الطبيه بقريه ميت الحوفيين بنها قليوبيه وذلك يومى 1/2-6 فى جميع التخصصات وتحت إشراف د /سيدمراد منسق القوافل الطبيه و د/ جمال عبدالغني مدير أداره الصحه ببنها والدكتورة نشوى سنوسى مسؤله الإمداد الطبى وبحضور المحاسب / صلاح معتمد مساعد رئيس حزب الوفد بالقليوبية والذى قام بتوجيه اسمى آيات الشكر والعرفان الساده مسؤلى القافله والى شباب القريه على مجهودهم فى التنظيم والى فضيله الشيخ احمدعوده الذى قام بتوعيه المواطنين على اهميه القوافل وحثهم على المشاركه