فى جنازة مهيبة بالبحيرة تشيع جثمان شهيد الوطن و القوات المسلحة بسيناء مجند احمد عطافى

البحيرة : سعيد شتا

شيع قبل قليل الألاف من محمد احمد عاطفى أهالي قرية بسطره بزاوية غزال مركز دمنهور جثمان شهيد الواجب المجند / أحمد عطافي محمود ترك خطاب فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تقدمها اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة.

شارك فى الجنازة اللواء فاضل عمار نائب مدير أمن البحيرة والعقيد محمد شرف المستشار العسكري وجمع كبير من أهالي الشهيد وقيادات المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية .

وانطلقت مراسم الجنازة من مسجد قرية الشهيد حتى مثواه الأخير محمولاً على أعناق زملائه من أبناء القوات المسلحة وذويه ملفوفاً بعلم مصر ليلحق بالعديد من شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن والذود عن ترابه واختلطت دماؤهم الذكية والطاهرة بدم شهدائنا على مر العصور على أرض الفيروز سيناء الغالية .

هذا وقد تعالت هتافات المشيعين منددة بالإرهاب .

يذكر أن الشهيد اغتالته يد الإرهاب الآثمة أثناء تأديته واجبه الوطنى فى الدفاع عن الوطن ضمن صفوف أبطال القوات المسلحة لينضم ويسطر اسمه بأحرف من نور فى سجلات الشهداء الأبرار .