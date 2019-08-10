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فيروس جديد يهدد حياتك الشخصية .. تعرف عليه

10 أغسطس، 2019
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اكتشف خبراء الحواسب فيروس جديدا ضارا يحفظ بسطح المكتب الخاص بالكمبيوتر عند زيارة أحد مواقع الويب الخاصة بالبالغين في عملية احتيال ابتزازية.

وقالت شركة إيسيت لمكافحة الفيروسات في تقرير لها إن البرمجيات الخبيثة التي تحمل اسم فارينيي أثارت مخاوف من أن المتسللين قد يستخدمون الصور الخاصة لابتزاز المستخدمين مقابل المالووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، حذر الباحثون أيضًا من أنه يمكن أن يسرق كلمات المرور والوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لإرسال التسجيلات إلى جهات الاتصال.

وتدعي شركة إيست أنه قد يتم استخدام البرامج الضارة لابتزاز الأموال من الضحايا الذين يستخدمون مقاطع الفيديو الخاصة بهم كعملية ابتزاز.

وقالت الشركة أن الفيروس لا يزال قيد التطوير بسبب ميزاته المتغيرة بسرعة

 

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