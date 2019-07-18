فيفا يعطي الضوء الأخضر لوزير الرياضة لتشكيل لجنة إدارة الجبلاية

اكد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الجلسة الثلاثية التي جمعت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجياني أنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ورئيس اتحاد الكرة المستقيل، أسفرت على موافقة “فيفا” على تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة حتى موعد الانتخابات.

وأشار المصدر فى تصريحات صحفية إلى أن رئيس “فيفا” أعطى الضوء الأخضر لتشكيل اللجنة، بعد استقالة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، عقب خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا فى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.