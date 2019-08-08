في أول أيامه.. تداول 254 مليون سهم لـ فوري في البورصة بسعر 6.46 جنيه

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصریة الیوم الخميس، الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقھا الرئيسي وھي أسھم شركة «فوري” وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات البنكية والمدفوعات الالكترونية والتي سیتم تداولھا تحت رمزFWRY.CA وذلك بحضور محمد فرید رئیس البورصة المصریة وعدد من قیادات شركة فوري.

وتم تنفیذ طرح عام وخاص لـ 254,6 مليون سهم بنسبة %36 من أسھم رأس مال الشركة بسعر 6,46 جنيه للسھم وبقیمة إجمالية 1,64 ملیار جنیه.

وبلغت عدد أسھم الطرح العام 33,3 ملیون سھم تمثل 14% من عدد الأسھم المعروضة للبیع و5% تقریبا من أسھم رأس مال الشركة فیما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 219,2 ملیون سھم تمثل 86% من إجمالي الأسھم المطروحة للبیع و31% من إجمالي أسھم رأس مال الشركة المصدر.

وتمت تغطیة الطرح العام 30 مرة والخاص للمؤسسات نحو 16 مرة.

وبلغ نصیب المصريين من الطرح العام نحو 80,3% ومن الخاص نحو 50%، فيما بلغ نصيب العرب والأجانب من الطرح العام 19,7% و49,3% من الطرح الخاص.

وقال محمد فرید رئیس البورصة، إن إدارة البورصة مستمرة في تقدیم أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو عبر سوق الأوراق المالیة في مختلف القطاعات، دعما منھا لخطط الدولة لتحقیق نموا اقتصادیا احتوائیا على نحو مستدام.

وبحسب فريد “تعتبر فوري أول طرح عام تشهده البورصة خلال عام 2019″، مؤكدا أن التنوع الذي تتمتع به بورصة الأوراق المالیة في مصر یعزز من صلابة دورھا في دعم عملیة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذھا الحكومة.

وأعرب فرید عن ترحیبه بالشركات في مختلف القطاعات للقید بالبورصة للحصول على التمویل اللازم لضخ المزید من الاستثمارات وفتح أسواق جدیدة، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على تحسین بیئة التداول وتبسیط الإجراءات لتعزیز السیولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي.

من جانبه قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن بدء التداول على أسهم شركته في بورصة الأوراق المالية خطوة مهمة على طريق النمو والانطلاق بأعمال الشركة وداعم قوي لتوسعاتها.