في أول لقاء جماهيري بأهالى القناطر الخيرية المشكلات تحاصر رئيسة القناطر الخيرية فى أول لقاء جماهيرى لها رحاب تؤجل موعد لقائها مع محافظ القليوبية لبعد لقاء الجماهير

كتب طارق درويش

انهالت المشاكل والمطالبات على رحاب محمد المزين، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية الجديدة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال عقدها لأول لقاءاً جماهيري مع ساكني قري ومدينة القناطر الخيرية، لبحث المشكلات التي تواجه المواطنون بالمدينة والقرى التابعة لها. واضطرت رحاب لإلغاء موعد لقاءها مع محافظ القليوبية تلبية لرغبة المواطنون فى اول لقاء مهم. وجاءت مشكلة الصرف الصحي بأغلب القرى خاصة البرادعة وسندبيس وعزية الاهالى وجزيرة الشعير،، ولخص المواطنين تلك المشكلة بأن عيشتهم اصبحت عبارة عن مستنقع مع القمامة والروائح الكريهة ومياه الصرف الصحى التى أغرقت منازلهم وأمرضت أطفالهم. كما جاءت مشكلة غياب رجال المرور عن الساحة بشكل شبه كامل، لدرجة ان الطرق الرئيسية فى ميدان القناطر الخيرية أصبحت التكاتك والسيارات والدراجات النارية فيه تسير عكس الإتجاه طوال اليوم، علاوة على غياب رجال المرور وموظفو السيرفيس عن الموقف بشكل نهائى اسفر عن تكدسات كبيرة للطلبة والجمهور فى الموقف بدون سيارات، وإن وجدت فتعمل بخلاف خطوط السير بعلم رجال المرور. من جانبها اكدت رئيس مجلس المدينة، انها ستقوم بعمل اللازم لانهاء كافة المشكلات وبدون مسكنات، مشيرة بأنها اتخذت قراراً بإنشاء مكتب فيني لمتابعة تنفيذ حل تلك المشكلات، موضحةً، أنه على رأس أولويات عملها، هي تطوير منظومة النظافة بالمدينة.