في حملة مفاجئة.. سكرتير مساعد القليوبية يتابع إزالة الإشغالات بعدد من مناطق بنها

قام اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، بجولة مفاجئة مساء امس السبت ببعض المناطق بمدينة بنها وذلك لإزالة الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق يرافقه خلال الجولة حمدي سلامة رئيس مجلس المدينة.

وأكد السكرتير العام المساعد علي ضرورة صيانة الطرق وإعادة رصف الأماكن الغير مؤهلة وذلك لرفع كفاءة الشوارع داخل مدينة بنها كما تفقد سيادته اعمدة الإنارة ووجه بسرعة صيانة الأعمدة التي لا تعمل وهذا حفاظ علي أرواح المواطنين بالإضافة إلي رفع مستوي النظافة بالشوارع.

وأشار إلى أن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أكد ضرورة المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي الاشغالات التي تعوق حركة المرور والمواطنين وهذا لظهور المحافظة بمظهر حضاري لائق وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وتأتي الجولة بناء على توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بالقيام بحملات مفاجئة بالمراكز والمدن والاحياء لرفع الاشغالات والاهتمام بمستوى النظافة