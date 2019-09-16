«في ليلة الدخلة» هروب شيماء 18 سنة من الكوافير قبل ساعات قليلة من حفل الزفاف.. والأمن يكشف السبب

إختفت منذ قليل عروس بني سويف في ظروف غامضة قبل إتمام زواجها بساعات قليلة، حيث أنها غادرت الكوافير من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه مرة ثانية، كما أنها لم تعود إلى منزل أسرتها.

تلقى منذ قليل مدير أمن بني سويف اللواء “زكريا صالح” إخطاراً يفيد بتلقي بلاغ من فلاح 57 عاماً يفيد بتغيب ابنته شيماء 18 عاماً عن المنزل قبل اتمام زواجها بساعات قليلة.

وعلي الفور تم تكليف رجال المباحث بكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية أن الفتاة المتغيبة قد توجهت للكوافير من أجل الاستعداد لحفل عُرسها، ولكنها تركته من تلقاء نفسها ولم تعد للمنزل لعدم رغبتها من إتمام الزواج.

وتم استدعاء والد الفتاة الذي أقر بصحة ما جاء في تحريات رجال الأمن، وأدلى بأوصاف العروسة، كما أنه لم يتهم أحداً ونفى وجود أي شبه جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وجاري الآن البحث عن العروسة من أجل إعادتها إلى منزل الأسرة وسط حالة من القلق الشديد بين جميع الأهل والجيران، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل فور الإعلان عنها رسمياً.