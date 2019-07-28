قئ واسهال ل 20 تناولوا واجبات فاسدة والحميات تستقبل الضحايا

محمد طارق

كان اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الحميات بالفيوم، بوصول 20 مواطنًا من عائلة واحدة مصابين بحالة إعياء وقيئ.

انتقلت مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين أن المصابين هم: (ريهام فوزي محمد 17 سنة-طالبة)، ووالدها (فوزي محمد.ي 54 سنة-ممرض)، و(نورهان فرحاد محمد.ي 18 سنة-طالبة)، وشقيقتها (منة 12 سنة-طالبة)، وشقيقيهما (أحمد 13 سنة-طالب)، و(محمد 22 سنة-مدرب سباحة)، و(أدهم كريم أبو المجد 12 سنة-طالب)، وشقيقيه (مازن 14 سنة-طالب)، و( وسام 10 سنوات-طالبة)، و(عزة رمضان.إ 42 سنة-موظفة بجامعة الفيوم)، جميعهم من عائلة واحدة، ويقيمون بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، إدعاء تسمم غذائي، وتم متابعة حالتهم مع آخرين، وقدمت لهم جميعا الإسعافات الأولية اللازمة وتقرر خروجهم.

واستمعت مباحث القسم للمصابين، والذين قرروا جميعا أنهم كانوا في ضيافة أحد أقاربهم، ويدعى (ع.م خادم مسجد)، ومقيم بمنزل والدته بنفس العنوان، وعقب تناولهم وجبة غذاء مكونة من أرز وخضار ودجاج، مجهزة بالمنزل، شعروا بحالة إعياء وقيئ، ولم يتهموا أحد بالتسبب في حدوث الواقعة.