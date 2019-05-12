قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية مساء اليوم

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمه الفريق لمواجهة الداخلية ، المقرر لها اليوم الأحد ، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت ، ضمن مواجهات الجولة ال 32 ، لبطولة الدوري المصري لكرة القدم . وضمت قائمة الزمالك ، لمواجهة الداخلية كلا من : في حراسة المرمي : عماد السيد – عمر صلاح في خط الدفاع : محمد عبد الغني – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعه – محمود الونش – محمد عبد السلام – كماتشو في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – يوسف اوباما – محمود كهربا – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو في خط الهجوم : عمر السعيد – حميد احداد
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