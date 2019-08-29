قبل انتهاء الاسبوع الاول من مبادرة ( مصر ام الدنيا )

– تشجير وتقليم وزيادة المساحات الخضراء بمدارس المحافظة استعدادا لاستقبال العام الدراسى وابنائنا الطلاب

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة وقبل انتهاء الاسبوع الاول من مبادرة مصر ام الدنيا المنفذة بجميع مدارس المحافظة منذ السبت الماضى 24/8/2019

صرح الدكتور / محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم ان اليوم السادس من المبادرة شهد العديد من الفعاليات بجميع المدارس وكان من اهمها زيادة المساحات الخضراء وتقليم وزراعة الاشجار بالحدائق وبجوار الاسوار استعداد للعام الدراسى الجديد لتكون متنفس طبيعى لابنائنا الطلاب خلال اوقات الدراسة بالمدارس .

ياتى ذلك بالزامن مع اعمال الصيانة والنظافة المنفذة خلال فعاليات الحملة

كما اكد وكيل الوزارة على استمرار الجولات والزيارات التفقدية للشئون التنفيذية بالمديرية ومديرى الادارات التعليمية ومسئولى لجان المتابعة للوقوف على كافة الاعمال وتقيمها تمهيدا لاختيار افضل مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية على مستوى كل ادارة تعليمية وتكريمها بالإضافة الى تكريم افضل مدرسة بكل مرحلة تعليمية على مستوى المديرية تشجيعا وتحفيزا لها ورفع روح التنافس الايجابى فيما بين المدارس