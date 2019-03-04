حوادث وقضايا

“قتلوه وسرقوا التوك توك”.. ننشر الصور الأولى لضحية لقمة العيش بشبرا الخيمة

4 مارس، 2019
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حصلت “البوابة نيوز” على الصور الأولى لشاب تم العثور على جثته بجوار ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، بعد قتله على يد مجهولين لسرقة التوك توك الخاص به.
البداية كانت بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المُقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة بجوار ترعة الإسماعيلية، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى “إبراهيم”، فى منتصف العقد الثانى من العمر، سائق توك توك، وبعمل التحريات تبين أنه مبلغ باختفائه وتغيبه عن المنزل، كما تبين أن الواقعة بقصد سرقة التوك توك الخاص به، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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