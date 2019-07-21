قصة “الجنس السادي” تنتهي بتمزيق جسد “رنا” في السلام.. صفحتان على مواقع التواصل تكشفان جريمة إدارة شقة لممارسة الشذوذ.. والعثور على “كرابيج وفلكة ولجام”

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى الأوراق التى سطرها المحضر رقم ١٦٧٨١ لسنة ٢١٠٩ بقسم شرطة السلام، والذى يحوى تفاصيل مقتل سيدة بـ٩ طعنات بعد ذبحها داخل شقة بمنطقة مساكن النيل، عن تفاصيل غريبة، حيث تبين أن الشقة التى شهدت الجريمة تدار لممارسة الجنس السادى والشذوذ الجنسى بين الرجال والسيدات.

تفاصيل الجريمة الغريبة، بدأت بتلقى اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، إخطارا من المقدم محمد دويدار، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، مفاده تلقيه بلاغا من «منى. أ. ا»، مقيمة بدائرة القسم بعثورها على جثة «رنا. م»، مقتولة داخل شقة تقيمان فيها بمساكن النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وعثر على جثة «رنا. م»، ٤٠ سنة، وترتدى كامل ملابسها وبها عدد كبير من الطعنات بالرقبة ومناطق متفرقة من الجسم، وتبين سرقة هاتفيها المحمولين، كما تبين أنه لا يوجد أى تكسير بمحتويات الشقة، ولا يوجد أى عنف بباب الشقة أو الشبابيك، ما يدل على أن الجانى دخل بطريقة مشروعة للشقة.

وتم تشكيل فريق بحث موسع، شارك فيه عدد كبير من ضباط المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة وجمع التحريات، وتبين أن المجنى عليها متزوجة وهاربة من زوجها بمحافظة كفر الشيخ، وتقيم مع صديقتها منذ فترة.