قصة فتاة اشتراها رجل كـ عبدة وحكم عليها القاضي بــ 15 سنة سجنا

نالت “سينتويا براون”، الشابة التي كانت تعيش في تينيسي، حريتها بعد أن قضت 15 عامًا في السجن المؤبد لقتلها رجلًا اشتراها لممارسة الجنس عندما كان عمرها 16 عامًا.

ورغم أن قتل الفتاة الصغيرة وقتها للرجل كان دفعًا عن نفسها، وحقها الإنساني، إلا أن معطيات الجريمة وقتها، وعدم وجود أدلة تفيدها، أدى إلى قضائها 15 عامًا في السجن.