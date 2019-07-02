قطر وايران وتركيا وراء نشر الارهاب في منطقة الشرق الاوسط ومصر

كتب طارق درويش

كشفت مصادر تركيه معارضة ان امام اوغلوا حاكم اسطنبول والذي فاز في انتخابات المحليات مؤخرا اكد ان هناك وثائق هامة تثيت تورط اردوغان وتميم ورافسنجاني في تفجير الاوضاع وتأجيجها في منطقة الشرق الاوسط وخاصة مصر وليبيا والعراق وسوريا

واكدت المصادر المعارضة لنظام اردوغان الفاشي ان الوثائق تضمنت خطة العمل التي تمت بين قطر وتركيا وايران لنشر الارهاب و تفتيت هذة البلاد والسعس لاسقادها للانشاء حلف جديد يمكنه تغيير خريطة الشرق الاوسط حتي تستطيع الدول الثلاثة ان يكون لها الدور الفعال فيما يحدث

واشارت ان امريكا واسرائيل علي علم تام بخطة العمل وانها تسير وفق اليات و سبل متفق عليها للحافظ علي مصالح مصممي خريطة الشرق الاوسط الجديدة